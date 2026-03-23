Tragedia a Torre del Greco, dove un uomo di 70 anni ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto in serata.

Secondo le prime ricostruzioni, il pensionato era alla guida della sua auto quando sarebbe stato colto da un improvviso malore, perdendo il controllo del veicolo e schiantandosi contro un muro.

A bordo con lui anche la moglie e la figlia: la donna è rimasta gravemente ferita ed è stata trasportata in ospedale in prognosi riservata, mentre la figlia è rimasta illesa.

Inutili i soccorsi per il conducente. Sul posto sono intervenuti sanitari e polizia municipale per i rilievi.