Controlli intensificati sul territorio di Torre del Greco, dove i carabinieri hanno denunciato un uomo di 73 anni per violazioni in materia di sicurezza alimentare.

Durante un controllo alla circolazione stradale, i militari della Sezione Radiomobile, insieme ai carabinieri forestali del Nucleo Parco, hanno fermato l’anziano mentre trasportava circa 35 chilogrammi di vongole veraci all’interno della propria auto. I molluschi erano destinati alla vendita, ma completamente privi di documentazione che ne attestasse la provenienza e la tracciabilità.

Per l’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è scattata la denuncia. Il sequestro dell’intero carico è stato immediato: i prodotti saranno distrutti.

L’operazione rientra nei controlli disposti anche alla luce delle recenti misure adottate dal Comune per contenere il rischio legato alla diffusione dell’epatite A, con particolare attenzione alla commercializzazione di frutti di mare.