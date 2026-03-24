Una partecipazione intensa e composta ha accompagnato oggi l’ultimo saluto ad Antonio Capaldo, il 17enne tragicamente scomparso in seguito a un incidente stradale. La cerimonia funebre si è svolta presso la chiesa di Santa Maria Maggiore, a Nocera Superiore, dove amici, parenti e cittadini si sono riuniti in un clima di profonda commozione.

Le comunità di Castel San Giorgio e Roccapiemonte hanno voluto manifestare la propria vicinanza alla famiglia del giovane, unendosi in un abbraccio collettivo segnato dal dolore per una perdita così prematura. La scomparsa di Antonio ha colpito duramente l’intero territorio, lasciando sgomento e tristezza.

La ricostruzione dell’incidente

Il tragico episodio risale al pomeriggio di domenica scorsa e si è verificato nella zona di Codola, nel territorio di Roccapiemonte. Stando alle prime informazioni disponibili, il ragazzo si trovava alla guida del suo scooter quando, per ragioni ancora in fase di accertamento, avrebbe perso il controllo del mezzo. Il successivo impatto contro un palo dell’illuminazione pubblica si è rivelato fatale, come riporta “La Città“.

Il ricordo di Antonio

Chi ha avuto modo di conoscere Antonio lo descrive come un ragazzo vivace, generoso e sempre disponibile. La sua scomparsa ha lasciato un segno profondo tra amici, compagni di scuola e docenti. Il suo carattere aperto e la sua naturale gentilezza lo rendevano una presenza positiva e apprezzata, capace di lasciare un ricordo indelebile.

Il cordoglio del territorio

Numerosi i messaggi di vicinanza e solidarietà giunti alla famiglia sin dalle prime ore dopo la tragedia. Le amministrazioni comunali di Castel San Giorgio e Roccapiemonte hanno espresso il proprio cordoglio, facendosi portavoce del sentimento condiviso da tutta la comunità.

La cerimonia funebre ha rappresentato un momento di raccoglimento collettivo, durante il quale tanti giovani e cittadini hanno voluto accompagnare Antonio nel suo ultimo viaggio, in un silenzio carico di rispetto e dolore.