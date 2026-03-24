Cresce la preoccupazione per quanto sta accadendo lungo l’Autostrada A3 Salerno-Pompei-Napoli, dove l’impossibilità di utilizzare circuiti di pagamento diffusi come Visa e Mastercard non viene più considerata un problema temporaneo, ma una criticità ormai strutturale.

A denunciare la situazione sono CGIL Salerno e FILT CGIL Salerno, che in una nota parlano di una condizione “assurda e inaccettabile” su un’arteria fondamentale per la mobilità regionale e per i flussi turistici e lavorativi. Secondo i sindacati, il fatto che vengano accettati solo alcuni circuiti di pagamento, escludendo quelli più utilizzati a livello internazionale, rappresenta un grave limite per utenti italiani e stranieri.

La problematica, evidenziano le organizzazioni, sarebbe presente già dal 1° maggio 2024, ma comunicata esclusivamente tramite il sito della società, senza un’adeguata segnalazione lungo il percorso autostradale o prima dell’ingresso ai caselli. Una carenza informativa che finisce per penalizzare quotidianamente lavoratori, pendolari, cittadini e turisti, soprattutto chi utilizza sistemi digitali o dispositivi di navigazione e si trova improvvisamente nell’impossibilità di effettuare il pagamento.

Oltre ai disagi, i sindacati sottolineano anche le possibili conseguenze sulla sicurezza stradale. L’impossibilità di pagare con carta ai caselli, infatti, può generare rallentamenti, code improvvise e situazioni di stress per gli automobilisti, con un effetto “imbuto” che rischia di incidere negativamente sulla fluidità e sulla sicurezza della circolazione.

Sulla vicenda sono intervenuti anche Gerardo Arpino, segretario generale della FILT CGIL, e Antonio Apadula, segretario generale della CGIL, ribadendo la necessità di sistemi di pagamento universali, semplici e accessibili, accompagnati da informazioni chiare e tempestive per gli utenti.

Le organizzazioni chiedono quindi un intervento immediato per il ripristino di tutti i principali circuiti di pagamento elettronico e l’avvio di un confronto con istituzioni e parti sociali. L’obiettivo è garantire un servizio efficiente e sicuro, in linea con le esigenze di un territorio che punta a crescere e a migliorare la qualità delle proprie infrastrutture.