Furto d’auto nella giornata di ieri a Battipaglia, dove ignoti hanno portato via un’Alfa Romeo Giulietta di colore rosso, facilmente riconoscibile per i cerchi neri e per un graffio presente sul paraurti destro, lato passeggero.
A segnalare l’accaduto è stata la stessa proprietaria, L.C., che ha deciso di lanciare un appello attraverso i social network nella speranza di ottenere informazioni utili al ritrovamento del veicolo. L’auto, targata ES 386HA, potrebbe essere stata abbandonata o trovarsi ancora in circolazione nella zona.
L’appello
La donna invita chiunque dovesse notare l’auto a contattare immediatamente le forze dell’ordine. Un invito alla collaborazione rivolto a tutta la cittadinanza, affinché si possa contribuire a individuare il mezzo e risalire ai responsabili del furto.
Episodi di questo tipo continuano a destare preoccupazione tra i residenti, spingendo sempre più spesso i cittadini a utilizzare i social come strumento per diffondere segnalazioni e richieste di aiuto in tempo reale.