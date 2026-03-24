Momenti di tensione a Battipaglia, dove un ordigno bellico è stato rinvenuto in località Aversana.

La scoperta ha fatto scattare immediatamente le procedure di sicurezza: le forze dell’ordine hanno isolato l’area e disposto misure precauzionali per tutelare residenti e passanti. Nelle vicinanze si trova anche la Chiesa dei Santi Giuseppe e Fortunato, temporaneamente chiusa insieme a due scuole della zona, con sospensione delle attività didattiche.

Intervento degli artificieri

La Prefettura è stata informata e sul posto sono attesi gli artificieri, incaricati di valutare lo stato dell’ordigno e stabilire le modalità di intervento per la messa in sicurezza o la rimozione.

Il ritrovamento arriva in un momento già delicato per il territorio: a pochi chilometri, a Eboli, è previsto nei prossimi giorni il disinnesco di una bomba risalente alla Seconda guerra mondiale, operazione che comporterà la sospensione temporanea di traffico ferroviario e autostradale.

Le autorità invitano la cittadinanza alla massima prudenza e al rispetto delle disposizioni, mentre proseguono le verifiche tecniche sull’ordigno rinvenuto.