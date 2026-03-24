I Carabinieri del NAS di Salerno hanno concluso un’ampia campagna di controlli denominata “Mense Ospedaliere”, svolta tra febbraio e marzo 2026 nelle province di Salerno, Avellino e Benevento.

L’attività ispettiva ha coinvolto 22 strutture tra ospedali pubblici e case di cura private: di queste, 18 sono risultate non conformi, pari a circa l’82% del totale. Le violazioni accertate hanno portato a sanzioni amministrative per circa 26mila euro.

Le criticità riscontrate

Nella provincia di Salerno sono emerse diverse problematiche igienico-sanitarie. Nell’Agro Nocerino-Sarnese, analisi di laboratorio hanno rilevato cariche batteriche elevate sui vassoi, rendendo necessaria una revisione immediata dei protocolli di sanificazione. Nella Piana del Sele sono state contestate irregolarità nel trasporto dei pasti e nel controllo delle temperature, mentre nel Cilento sono state segnalate muffe nei locali e sistemi di aspirazione non funzionanti.

Situazioni critiche anche in provincia di Avellino, dove una struttura della Valle del Sabato operava senza le necessarie autorizzazioni sanitarie e senza SCIA, oltre a presentare gravi carenze strutturali. In altri casi sono emerse violazioni delle procedure HACCP e presenza di materiali non idonei nelle aree cucina.

In provincia di Benevento, controlli nella Valle Caudina hanno portato a sanzioni per 4mila euro a causa di attrezzature non funzionanti e carenze organizzative. Nel capoluogo, invece, sono state riscontrate condizioni igieniche precarie con sporco accumulato e residui nelle aree di preparazione dei pasti.

Controlli destinati a proseguire

Molte delle irregolarità meno gravi sono state risolte subito dopo le prescrizioni dei militari. Tuttavia, i NAS hanno già annunciato che le verifiche continueranno per garantire standard adeguati di sicurezza alimentare nelle strutture sanitarie, a tutela dei pazienti.