Momenti di grande tensione a Castel San Giorgio, dove una ragazza di vent’anni è stata salvata in extremis mentre si trovava distesa sui binari della ferrovia, nella frazione di Fimiani.

Il drammatico episodio si è verificato nei pressi del passaggio a livello tra via Sabato Lanzara e via Francesco Lanzara. A evitare il peggio sono stati due cittadini, Vittoria Barretta e Luca Di Benedetto, che si sono accorti della presenza della giovane e l’hanno trascinata via pochi istanti prima dell’arrivo del treno.

Il salvataggio e i soccorsi

Dopo l’intervento dei passanti, è scattato il protocollo di emergenza coordinato dalla Polizia Locale, guidata dal comandante Giuseppe Contaldi. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri e i sanitari del 118.

La ragazza, trovata in stato soporoso, è stata trasportata in ospedale per accertamenti.

La vicenda

Secondo quanto emerso, la giovane soffrirebbe di disturbi dissociativi ed è già seguita dai servizi sanitari. La madre l’aveva persa di vista per pochi istanti nel pomeriggio.

Resta l’amarezza per quanto accaduto prima del salvataggio: alcune auto sarebbero transitate nella zona senza fermarsi né segnalare il pericolo.

Il ringraziamento del sindaco

La sindaca Paola Lanzara ha espresso gratitudine per il gesto dei due passanti, sottolineando il valore del loro intervento.