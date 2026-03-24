Dramma a Eboli, dove un giovane di 26 anni, originario della città e studente universitario, è stato trovato senza vita all’interno di un garage di famiglia.

Il tragico ritrovamento è avvenuto nelle ultime ore in via Via Vittorio Veneto, nel pieno centro cittadino. Secondo quanto emerso, già dalla mattinata non si avevano più notizie del ragazzo, circostanza che aveva spinto i familiari a lanciare l’allarme e a chiedere l’intervento delle forze dell’ordine.

Carabinieri e polizia municipale avevano immediatamente avviato le ricerche, concentrandosi sia nel centro urbano che nelle zone periferiche. Purtroppo, nel corso delle verifiche, è stato scoperto il corpo del giovane all’interno del garage riconducibile alla famiglia.

Sull’accaduto sono in corso gli accertamenti delle autorità competenti, impegnate a ricostruire con esattezza la dinamica dei fatti. La notizia ha profondamente scosso la comunità locale, colpita da una tragedia improvvisa e dolorosa.