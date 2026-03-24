Momenti di paura a Castellabate, dove nel pomeriggio di ieri si è verificato un incidente sul lavoro nei pressi dell’impianto di depurazione.

Per cause ancora in fase di accertamento, una gru si è improvvisamente ribaltata, finendo su un lato mentre l’operaio era ancora all’interno del mezzo. L’uomo ha riportato ferite agli arti inferiori e la frattura del femore.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i vigili del fuoco, impegnati nelle operazioni di messa in sicurezza e nel recupero del mezzo. Vista la gravità della situazione, è stato richiesto anche l’elisoccorso per il trasferimento urgente all’ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona, dove il ferito è stato affidato alle cure dei medici.

Sull’accaduto indagano i carabinieri della compagnia di Agropoli, al lavoro per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.