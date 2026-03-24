Si chiamava Italo Ferraro l’uomo di 84 anni investito nella serata di ieri in Napoli, lungo corso Vittorio Emanuele, nei pressi della funicolare di Montesanto.

Secondo una prima ricostruzione, intorno alle 19:30 l’anziano stava attraversando la strada quando è stato travolto da uno scooter Aprilia Sport City 125, guidato da una 27enne e diretto verso piazza Mazzini.

I soccorsi e il decesso

Le condizioni dell’uomo sono apparse subito gravissime. Trasportato in codice rosso all’Ospedale Pellegrini, è deceduto nelle prime ore del mattino.

La salma è stata posta a disposizione dell’autorità giudiziaria per eventuali accertamenti.

Chi era la vittima

Ferraro era un docente universitario, già professore di progettazione presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II, e autore di diverse pubblicazioni dedicate alla storia urbana della città, tra cui un atlante sui quartieri di Napoli.

Indagini in corso

La conducente dello scooter è stata trasportata all’Ospedale CTO per le cure del caso. Il mezzo è stato sequestrato e la patente ritirata.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale, che hanno effettuato i rilievi per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente. Disposti anche accertamenti per verificare l’eventuale stato di alterazione della giovane al momento dell’impatto.