Sono stati assolti sedici tifosi della Nocerina dall’accusa di rissa. La decisione è stata emessa dal giudice monocratico del tribunale di Nocera Inferiore in relazione ai fatti avvenuti nell’aprile 2022, durante una gara casalinga contro il Fasano.
La vicenda
Secondo l’ipotesi accusatoria, nel settore distinti dello stadio si sarebbe verificato uno scontro tra due gruppi di tifosi locali, nato da contrasti legati all’esposizione di uno striscione. La tensione avrebbe generato momenti concitati, ripresi anche in alcuni video poi diffusi online.
La decisione del giudice
Nel corso del processo, però, è emersa una ricostruzione diversa da parte delle difese: non una rissa collettiva, ma un alterco limitato tra due persone, con altri presenti intervenuti per riportare la calma.
Dall’istruttoria dibattimentale non sarebbero emersi elementi sufficienti a dimostrare responsabilità individuali riconducibili al reato contestato. Per questo motivo, il giudice ha pronunciato sentenza di assoluzione per tutti gli imputati con la formula “il fatto non sussiste”.
Si attende ora il deposito delle motivazioni della sentenza.