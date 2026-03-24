L’amministrazione guidata da Paolo De Maio punta su Terzo Settore e inclusione per rilanciare fruibilità e servizi nelle aree verdi

Il bando e gli obiettivi dell’amministrazione

Il Comune di Nocera Inferiore ha pubblicato un avviso di procedura aperta per l’affidamento in concessione dei parchi giochi comunali situati in via Rea, via Falcone, via Astuti, via Marrazzo e via M. Pironti. L’iniziativa si inserisce in una strategia più ampia di valorizzazione del patrimonio pubblico, con l’obiettivo di migliorare la qualità e la fruibilità delle aree verdi cittadine, garantendo manutenzione costante, sicurezza e servizi adeguati per la collettività.

Durata e destinatari della concessione

La concessione avrà una durata di cinque anni, con possibilità di estensione fino a dieci in presenza di interventi significativi. Il bando è rivolto agli Enti del Terzo Settore, chiamati a presentare proposte progettuali capaci di coniugare qualità gestionale, innovazione e impatto sociale. Tra le attività richieste figurano la cura del verde e delle strutture, l’organizzazione di iniziative culturali, sociali, sportive e ricreative, oltre alla gestione dei punti ristoro ove presenti.

La visione politica e sociale

Il sindaco Paolo De Maio sottolinea la volontà di trasformare i parchi in luoghi di aggregazione inclusivi, sicuri e dinamici, aperti a tutte le fasce d’età. L’obiettivo è costruire spazi pubblici capaci di generare valore sociale e migliorare concretamente la qualità della vita dei cittadini, attraverso il coinvolgimento diretto del Terzo Settore.

Modalità di partecipazione

Le offerte dovranno essere presentate secondo le modalità indicate nel bando, consultabile sul sito istituzionale del Comune. L’avviso rappresenta un’opportunità per attivare modelli di gestione condivisa e sostenibile degli spazi pubblici.

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