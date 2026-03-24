La sicurezza urbana torna al centro del dibattito politico a Nocera Inferiore, dove Azione Nocera lancia un duro affondo sull’operato dell’amministrazione comunale a fine mandato.
In una nota ufficiale, il movimento evidenzia come il tema della sicurezza non possa essere considerato secondario né affrontato con interventi sporadici. Particolare preoccupazione viene espressa per le aree periferiche, dove – secondo quanto denunciato – la riduzione dell’illuminazione pubblica avrebbe contribuito ad aumentare il senso di insicurezza tra i residenti.
Carenza di organico e progetti fermi
Tra le criticità segnalate figura la situazione del corpo della Polizia Municipale, ritenuto insufficiente rispetto alle esigenze del territorio. Una condizione che, secondo Azione Nocera, rifletterebbe una scarsa attenzione al tema da parte dell’amministrazione.
Nel mirino anche il mancato avanzamento di uno degli impegni programmatici annunciati: la realizzazione di una nuova sede per i vigili urbani. Ad oggi, viene sottolineato, il presidio resta ancora in via Libroia, senza sviluppi concreti.
Le priorità contestate
Il movimento critica inoltre le scelte amministrative, ritenute sbilanciate su altri fronti. In particolare, viene contestata la decisione di procedere con l’esternalizzazione del recupero crediti affidata alla società Ge.Fil., considerata una priorità meno urgente rispetto alla sicurezza dei cittadini.
La proposta
Azione Nocera rilancia quindi una proposta operativa: rafforzare nell’immediato il controllo del territorio, anche attraverso il supporto temporaneo di operatori privati qualificati, in attesa di un potenziamento strutturale della Polizia Municipale.
L’obiettivo, viene precisato, non è sostituire il servizio pubblico ma affiancarlo in una fase di difficoltà, garantendo una presenza più diffusa e costante sul territorio.
“La sicurezza non può restare uno slogan”, si legge nella nota, “ma deve tradursi in azioni concrete”. Una richiesta chiara, dunque, affinché ai cittadini vengano fornite risposte tangibili e non promesse destinate a rimanere tali.