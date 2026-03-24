Amarezza e indignazione a Pagani, dove un furto ha colpito l’associazione Autismo & Aba.

A fare la scoperta è stato il fondatore Marco Cercola, che ha trovato la propria auto danneggiata e con l’interno completamente a soqquadro, nonostante fosse regolarmente chiusa.

I malviventi hanno portato via alcuni oggetti personali, ma a pesare maggiormente è la scomparsa di materiale destinato ai bambini seguiti dall’associazione: magliette e cuffie donate per le attività in piscina, fondamentali per i percorsi di inclusione.

Un gesto che ha suscitato forte sdegno, non tanto per il valore economico dei beni sottratti, quanto per il loro significato sociale.

Nonostante l’accaduto, dall’associazione arriva un messaggio chiaro: le attività andranno avanti. L’impegno sul territorio continuerà, con l’auspicio che la solidarietà della comunità possa essere più forte di episodi di questo tipo.