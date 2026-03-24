Entra ufficialmente in funzione la Zona a Traffico Limitato a Pagani. Con delibera di Giunta del 23 marzo 2026, l’amministrazione guidata dal sindaco Raffaele Maria De Prisco ha dato il via all’esercizio effettivo del sistema di controllo elettronico degli accessi.
Dopo 30 giorni di fase sperimentale – avviata il 27 febbraio senza sanzioni – dal 28 marzo entreranno in vigore le multe per chi violerà le regole.
Le aree e gli orari
La ZTL è attiva in due zone del centro cittadino:
- Via De Vivo (ZTL1)
- Via Marconi (ZTL2)
I varchi elettronici funzioneranno nei seguenti orari:
- venerdì e sabato: dalle 19:00 alle 22:00
- domenica e festivi: dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 18:00 alle 22:00
Previsto anche il divieto di sosta e fermata nelle fasce orarie interessate, per garantire maggiore sicurezza e fluidità del traffico.
I primi risultati
Secondo i dati della Polizia Municipale, guidata dal comandante Lucio D’Apolito, durante il periodo di prova si è registrata una significativa riduzione del traffico nelle aree interessate, segno di una risposta positiva da parte dei cittadini.
Le novità
Tra le modifiche introdotte nel disciplinare tecnico, è stato autorizzato l’accesso ai rider per le consegne a domicilio.