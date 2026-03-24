Parto trigemellare all’Umberto I di Nocera Inferiore. Domenica mattina nel reparto di ginecologia e ostetricia dell’ospedale “Umberto I” di Nocera Inferiore la signora Monica Milito moglie di Antonio Carruba ha dato alla luce due maschietti e una femminuccia. I coniugi, vivono a Pompei. I tre piccoli ora sono ricoverati, per la loro stabilizzazione, nel reparto della terapia intensiva neo natale della struttura ospedaliera. Qualche giorno di assistenza necessaria, poiché i piccoli sono stati fatti nascere in anticipo...