Si terrà domani, mercoledì 25 marzo alle ore 16.00, ad Angri, la riunione del Consiglio Direttivo del Comitato Piccola Industria di Confindustria Salerno, aperta anche alla partecipazione delle aziende locali. L’appuntamento è in programma presso il Salone degli Affreschi del Castello Doria.
L’incontro rappresenta un’importante occasione di confronto per il tessuto imprenditoriale del territorio, con un’agenda incentrata su temi strategici per lo sviluppo delle piccole e medie imprese.
Tra gli argomenti principali, particolare attenzione sarà dedicata all’impatto delle tecnologie di intelligenza artificiale sui processi produttivi e organizzativi, oltre al ruolo sempre più centrale delle competenze professionali. In questo ambito, verrà approfondito anche il bando promosso dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, che prevede contributi a fondo perduto destinati alla formazione specialistica dei lavoratori.
Nel corso dei lavori saranno inoltre illustrate le opportunità di accesso al credito messe a disposizione da Banca Sella, nell’ambito dell’accordo siglato con la Piccola Industria regionale. L’iniziativa mira a rafforzare il supporto alle PMI, accompagnandole nei percorsi di crescita, innovazione, digitalizzazione e transizione verso modelli più sostenibili.
L’incontro si inserisce in un quadro più ampio di iniziative volte a favorire la competitività delle imprese locali, offrendo strumenti concreti e occasioni di aggiornamento su scenari economici e tecnologici in continua evoluzione.