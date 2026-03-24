Un progetto destinato a cambiare la mobilità dell’area vesuviana prende forma a Pompei. È in fase di realizzazione un nuovo hub ferroviario che collegherà direttamente la linea storica Napoli-Salerno con la Circumvesuviana Napoli-Sorrento, creando un sistema integrato tra le reti RFI ed EAV.

Fulcro dell’intervento sarà una piastra di interscambio nei pressi della stazione Pompei Scavi, che permetterà ai viaggiatori di spostarsi senza interruzioni tra le diverse linee ferroviarie.

Mobilità più semplice per turisti e pendolari

L’obiettivo è migliorare l’accessibilità ai principali attrattori della città, come il Parco Archeologico di Pompei e il Santuario della Beata Vergine del Rosario di Pompei, riducendo la necessità di passaggi intermedi da Napoli o Salerno.

Il nuovo hub sarà anche intermodale: la vicinanza all’uscita Pompei Ovest dell’autostrada A3 garantirà un collegamento più efficiente con il trasporto su gomma e con l’area urbana.

Stop temporanei alla circolazione

Per consentire l’avanzamento dei lavori, sono previste sospensioni della circolazione ferroviaria tra Torre Annunziata e Nocera Inferiore in due finestre: tra il 28 e il 29 marzo e tra il 18 e il 19 aprile. In questi periodi sono attese modifiche e cancellazioni per i treni regionali e metropolitani.

Un hub sostenibile e integrato

La nuova infrastruttura sarà progettata come un hub sostenibile, capace di accogliere mezzi a basso impatto ambientale e ridurre il traffico privato. L’intervento si inserisce in una strategia più ampia di mobilità integrata, finalizzata a migliorare l’esperienza di viaggio e a gestire in modo più efficiente i flussi turistici.

Riqualificazione urbana in parallelo

Il progetto si affianca ad altri interventi già avviati sul territorio, tra cui la realizzazione di una maxi area pedonale che interesserà via Lepanto, via Roma e via Plinio, con l’obiettivo di rendere la città più vivibile e sicura.