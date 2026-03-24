Un gesto di grande correttezza arriva da Pompei, dove un cittadino ha restituito un portafogli smarrito a due turisti giapponesi in visita agli Scavi di Pompei.

Protagonista della vicenda è Gianpaolo, titolare di un parcheggio, che ha trovato a terra un borsello contenente documenti, carte di credito e circa 300 euro in contanti. Dopo il ritrovamento, è riuscito a risalire ai proprietari, ancora impegnati nella visita tra le rovine.

Al termine del tour, i due turisti hanno potuto recuperare tutto quanto smarrito, ringraziando con grande riconoscenza per il gesto, come riportato da “Made in Pompei”.

Non è la prima volta che l’uomo si distingue per episodi simili: già in passato aveva restituito un portafogli con una somma ben più consistente, confermando un senso civico raro ma prezioso.

Una storia semplice, ma significativa, che racconta il lato migliore dell’accoglienza e della quotidianità.