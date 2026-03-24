Il referendum costituzionale sulla giustizia conferma un orientamento netto nell’Agro Nocerino-Sarnese: in tutti i principali comuni del comprensorio prevale il “No”, con percentuali spesso superiori al 60%.

A Nocera Inferiore il dato è tra i più significativi, con il 64,79% di voti contrari, seguito da Scafati (65,44%) e Siano, dove il “No” raggiunge il 67,39%, risultando la percentuale più alta dell’area.

Percentuali elevate anche a Nocera Superiore (63,31%), Castel San Giorgio (61,10%) e Roccapiemonte (60,09%). Più contenuto, ma comunque prevalente, il dato a Angri (62,47%) e Pagani (57,36%).

Sotto il 60% si attestano Sarno (58,29%), San Marzano sul Sarno (59,53%) e Mercato San Severino (58,11%), mentre a Sant’Egidio del Monte Albino il “No” si ferma al 56,38%.

Il dato più equilibrato si registra a Corbara, dove il “No” si attesta al 53,03%, seguito da Bracigliano con il 54,58%.

Affluenza

L’affluenza si mantiene mediamente sopra il 50% in gran parte dei comuni, con picchi a Castel San Giorgio (56,59%), Mercato San Severino (55,84%) e Siano (55,47%). Più bassa invece a San Marzano sul Sarno (44,66%) e Pagani (45,02%).