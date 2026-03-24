La città di Salerno piange la scomparsa di Antonio Brancaccio, figura di riferimento del foro cittadino e stimato esperto di diritto amministrativo.

La notizia della sua morte ha suscitato profondo cordoglio negli ambienti professionali e istituzionali, dove era conosciuto per competenza, rigore e dedizione. Nel corso della sua carriera, Brancaccio si è distinto come punto di riferimento per colleghi e giovani praticanti, contribuendo in modo significativo allo sviluppo della disciplina.

I funerali

A darne l’annuncio la famiglia, unita nel dolore. La camera ardente è stata allestita presso la Casa del Commiato San Leonardo, mentre i funerali si terranno mercoledì 25 marzo alle ore 10 nella Chiesa di San Pietro in Camerellis, in Corso Garibaldi.

La comunità salernitana si stringe attorno ai familiari per l’ultimo saluto a un professionista che ha lasciato un segno importante nella vita forense e civile della città.