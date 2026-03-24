Torna al centro dell’attenzione il tema delle affissioni irregolari a Salerno, dove negli ultimi giorni sono comparsi numerosi volantini che pubblicizzano il ritorno del circo in città.
Le locandine, secondo le segnalazioni arrivate in redazione, sono state affisse senza autorizzazione in diverse aree urbane, in particolare lungo Corso Vittorio Emanuele e in altre strade del centro, contribuendo a riaccendere il dibattito sul rispetto del decoro cittadino.
La denuncia degli animalisti
A sollevare la questione sono alcune associazioni animaliste, che definiscono “incivile” la promozione di spettacoli ritenuti basati sullo sfruttamento degli animali. Secondo i segnalanti, iniziative di questo tipo rischiano di trasmettere messaggi diseducativi, soprattutto ai più giovani, rafforzando una visione fondata sulla sopraffazione dei più deboli.
Decoro urbano sotto accusa
Oltre al tema etico, viene evidenziata anche la problematica legata al degrado urbano. Le affissioni abusive, infatti, rappresentano una violazione delle norme e incidono negativamente sull’immagine della città, rendendo meno curati gli spazi pubblici.