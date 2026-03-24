Un’iniziativa speciale pensata per le donne in gravidanza arriva a Sarno, dove la sanitaria Baby’s House organizza due giornate all’insegna dell’emozione e della creatività.
Il 7 e l’8 aprile, infatti, le future mamme potranno vivere un’esperienza unica grazie al belly painting, l’arte di decorare il pancione con disegni personalizzati, trasformando la gravidanza in un ricordo ancora più speciale. L’iniziativa vedrà la partecipazione di Annina Eventi, ospite dell’evento.
Un’esperienza gratuita
Le sessioni di belly painting saranno completamente gratuite, offrendo così a tutte le partecipanti la possibilità di vivere un momento intimo e creativo senza alcun costo.
Come partecipare
L’evento si svolgerà presso la sede di Baby’s House in via Sarno Palma 62. I posti sono limitati ed è richiesta la prenotazione obbligatoria.
Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero 389 5314029.