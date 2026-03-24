La Scafatese Calcio torna tra i professionisti e lo fa con largo anticipo, centrando la promozione in Serie C con sei giornate ancora da disputare. Un traguardo che porta la firma di Giovanni Ferraro, protagonista di un percorso che ormai ha il sapore dell’eccezionale.

Per il tecnico originario di Vico Equense si tratta della terza promozione consecutiva dalla Serie D alla Serie C: dopo i successi con Giugliano Calcio nel 2022 e con Catania FC nel 2023, arriva ora l’apoteosi alla guida dei gialloblù.

Un percorso vincente

La cavalcata della Scafatese è stata costruita su solidità e continuità, con una squadra capace di dominare il campionato e chiudere i conti già a marzo. Un copione già visto nelle precedenti esperienze di Ferraro, che conferma una capacità rara nel centrare subito l’obiettivo.

Ma questa promozione ha un significato speciale: prima di sedersi in panchina, Ferraro aveva già vestito la maglia della Scafatese da calciatore. Il ritorno e la promozione rappresentano così la chiusura di un cerchio, tra passato e presente.

L’orgoglio di una città

Il successo ha acceso l’entusiasmo non solo a Scafati, ma anche nella città natale dell’allenatore. Il sindaco Giuseppe Aiello ha sottolineato l’unicità del risultato, evidenziando come sia difficile trovare nel panorama nazionale un allenatore capace di ottenere tre promozioni consecutive nella stessa categoria.

Ora, con la Serie C conquistata, la Scafatese guarda avanti con ambizione, consapevole di poter contare su una guida tecnica che ha già dimostrato di conoscere perfettamente la strada del successo.