Una lieve scossa di terremoto è stata registrata alle 6:37 nel Golfo di Policastro, nella zona sud della provincia di Salerno. Il sisma è stato avvertito dalla popolazione, in particolare a Sapri e nei centri vicini.

I dati

Secondo quanto rilevato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, la scossa ha avuto una magnitudo di 1.8 ed è stata localizzata in mare, a circa 9 chilometri di profondità.

Il movimento, di bassa intensità, è stato percepito soprattutto ai piani alti degli edifici.

Nessun danno

Al momento non si registrano danni a persone o cose, né richieste di intervento alle autorità. La situazione resta sotto controllo.