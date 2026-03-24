Un altro episodio di violenza scuote il calcio dilettantistico campano. Un giovane arbitro della sezione di Torre Annunziata è stato aggredito durante una gara di Prima Categoria tra Michele Amodeo Monteforte e Orsara di Puglia.

L’accaduto ha immediatamente acceso i riflettori sul tema della sicurezza sui campi, spingendo la LND Campania a intervenire con fermezza.

I vertici regionali, attraverso i presidenti Carmine Zigarelli e Stefano Pagano, hanno espresso piena solidarietà al direttore di gara, condannando duramente l’episodio. La società ospite ha preso le distanze, attribuendo l’accaduto a un proprio tesserato e scusandosi ufficialmente.

Netta la posizione delle istituzioni sportive: la violenza non può trovare spazio nel calcio. Un richiamo forte al rispetto delle regole e dei valori sportivi, con l’impegno a contrastare con decisione ogni forma di aggressione.