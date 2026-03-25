Il sindaco di Angri, Cosimo Ferraioli, interviene a due mesi dalla conclusione del suo mandato tracciando un bilancio politico e puntando l’attenzione sul futuro amministrativo della città.

Nel suo messaggio, Ferraioli sottolinea come dopo undici anni di amministrazione e due mandati pieni, si stia avvicinando il termine naturale della sua esperienza alla guida del Comune. Un percorso lungo, durante il quale — afferma — non sono mancate opposizioni e critiche costanti, spesso caratterizzate da attacchi personali e da una contrapposizione politica serrata.

Il bilancio politico

Secondo il primo cittadino, alla vigilia della fine del mandato non emergerebbero però alternative strutturate in grado di proporre una visione organica per la città. Ferraioli parla di assenza di programmi concreti e di una classe dirigente pronta ad affrontare la fase successiva con progettualità e responsabilità amministrativa.

Nel suo intervento evidenzia come, a suo dire, negli anni si sia costruita più una opposizione basata sulla critica che su una reale proposta alternativa, e che oggi, al momento del passaggio di consegne, mancherebbe una candidatura capace di raccogliere una visione condivisa e strutturata per il futuro di Angri.

La fase finale del mandato

Nonostante l’imminente conclusione dell’incarico, Ferraioli ribadisce la volontà di continuare a svolgere il proprio ruolo fino all’ultimo giorno con senso di responsabilità, mantenendo apertura al dialogo con chiunque voglia contribuire in modo costruttivo alla crescita della città.

L’obiettivo, secondo il sindaco, resta quello di accompagnare Angri verso una transizione amministrativa ordinata, nella speranza che emergano nei prossimi mesi interlocutori capaci di proporre una guida politica solida e una visione chiara per il futuro del territorio.