La Procura di Nocera Inferiore ha disposto il sequestro dei telefoni cellulari dei due indagati nell’ambito dell’inchiesta sulla morte di Emiliana Natale, la docente 45enne di Angri deceduta a seguito di un incidente avvenuto lungo via Nazionale.

La donna sarebbe stata travolta da due veicoli, un’utilitaria e un Suv, in una dinamica che l’autorità giudiziaria sta ricostruendo nell’ambito di un procedimento per omicidio stradale. Dopo i primi soccorsi sul posto, la vittima era stata trasferita all’Ospedale Cardarelli di Napoli, dove è deceduta in seguito alle gravi ferite riportate.

Le indagini

La Procura ha avviato accertamenti approfonditi, disponendo l’autopsia e nominando un consulente tecnico con competenze ingegneristiche per ricostruire con precisione la dinamica del sinistro. Gli inquirenti stanno valutando ogni elemento utile per chiarire le responsabilità e comprendere la sequenza degli eventi.

Nel mirino non c’è soltanto la condotta dei conducenti, ma anche lo stato della carreggiata e le condizioni del tratto stradale in cui si è verificato l’impatto, al fine di verificare eventuali fattori concorrenti.

Gli indagati e la ricostruzione

Gli indagati sono un 26enne residente ad Angri e un 47enne di Sarno. Secondo una prima ipotesi investigativa, la donna sarebbe stata prima investita dall’utilitaria e successivamente trascinata dal Suv, circostanza che rende particolarmente complessa la ricostruzione dell’accaduto.

Il sequestro dei cellulari

Elemento centrale dell’inchiesta è il sequestro dei telefoni cellulari dei due conducenti. Gli investigatori intendono verificare eventuali utilizzi dei dispositivi al momento dell’incidente, come chiamate, messaggi o altre attività che potrebbero aver influito sulla guida.

Le indagini sono condotte dalla polizia locale di Angri, che sta raccogliendo tutti gli elementi utili alla ricostruzione completa dei fatti. La comunità locale e i familiari della vittima attendono ora risposte definitive su una tragedia che ha profondamente colpito il territorio.