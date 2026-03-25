Controlli a sorpresa dei carabinieri in un istituto superiore di Campagna, dove nella mattinata è scattato un blitz antidroga all’interno della struttura scolastica. I militari della locale stazione hanno effettuato ispezioni nelle aule e negli spazi comuni, supportati dalle unità cinofile dell’Arma.

Durante le operazioni, i cani antidroga hanno individuato diverse dosi di sostanze stupefacenti. Gli accertamenti hanno portato alla segnalazione immediata di alcuni studenti trovati in possesso della droga, che sono stati denunciati all’autorità prefettizia in qualità di assuntori.

L’intervento rientra nell’ambito delle attività di prevenzione e controllo del territorio, con particolare attenzione agli ambienti frequentati dai giovani, per contrastare la diffusione di sostanze stupefacenti e garantire maggiore sicurezza all’interno delle scuole.