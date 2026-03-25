A Castel San Giorgio scatta l’allerta preventiva sull’epatite A. A intervenire è il sindaco Paola Lanzara, che con un messaggio rivolto alla cittadinanza invita a mantenere alta l’attenzione nonostante, al momento, non si registrino casi sul territorio.

L’obiettivo è chiaro: prevenire ogni possibile rischio attraverso comportamenti corretti e una maggiore consapevolezza. L’amministrazione comunale, in collaborazione con le autorità sanitarie, continua infatti a monitorare la situazione.

Nel suo appello, il primo cittadino ha ricordato alcune semplici ma fondamentali regole igieniche: lavare accuratamente le mani, soprattutto prima dei pasti e dopo essere stati in bagno; consumare esclusivamente acqua potabile; pulire con attenzione frutta e verdura; evitare alimenti crudi o poco cotti, in particolare i frutti di mare; e mantenere elevati standard di igiene personale e domestica.

Particolare attenzione anche ai sintomi: febbre, nausea, stanchezza, dolori addominali o colorazione giallastra della pelle e degli occhi devono spingere a contattare immediatamente il medico di base.

“La prevenzione è il primo strumento di tutela per la salute di tutti”, ha ribadito il sindaco, sottolineando l’importanza della collaborazione tra istituzioni e cittadini per evitare eventuali criticità.