Profondo dolore a Castel San Giorgio per la prematura scomparsa di Daniele Salvatore, una notizia che ha scosso l’intera comunità. A esprimere il cordoglio istituzionale è il sindaco Paola Lanzara, che ha voluto ricordare il giovane con parole cariche di emozione.

“Una notizia che lascia senza parole e che colpisce nel profondo tutta la nostra comunità”, ha scritto il primo cittadino, sottolineando il legame personale con Daniele, visto crescere negli anni e ricordato per la sua bontà, la dolcezza e una spiccata sensibilità artistica.

Un ricordo intenso, quello tracciato dal sindaco, che evidenzia come il giovane sia riuscito, nonostante una vita troppo breve, a lasciare un segno importante in chi lo ha conosciuto. “Un ragazzo capace di raccontare la sua anima sensibile attraverso il suo estro”, si legge nel messaggio.

Il sindaco ha poi rivolto un pensiero alla famiglia, stringendosi con affetto al padre Camillo, alla madre Maria, al fratello Francesco e a tutti i familiari, interpretando il sentimento condiviso dall’intera cittadinanza.

“Il dolore è immenso, difficile da contenere e ancora più difficile da accettare”, conclude Lanzara, affidando al ricordo e all’amore della comunità la memoria di Daniele.