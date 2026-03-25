Ancora disagi questa mattina sulla linea ferroviaria tra Mercato San Severino e Salerno. Il treno regionale 5001, in partenza alle 8:22 dalla stazione di Mercato San Severino, ha accumulato un ritardo di oltre 35 minuti, causando notevoli difficoltà ai pendolari.

La situazione è rapidamente degenerata lungo l’intera tratta, con decine di viaggiatori rimasti bloccati nelle stazioni di Mercato San Severino, Fisciano e Baronissi. A peggiorare il quadro, la mancanza di comunicazioni tempestive sul servizio, che ha lasciato gli utenti senza indicazioni chiare.

A denunciare l’ennesimo episodio è una pendolare: “Siamo sempre più senza parole: una linea appena ammodernata, guasti ogni settimana”. Un malcontento crescente che riaccende i riflettori sull’affidabilità del servizio ferroviario locale e sulle criticità che continuano a colpire una tratta fondamentale per studenti e lavoratori.