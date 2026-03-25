Intervento di soccorso nel pomeriggio di oggi lungo il Sentiero degli Dei, dove una donna di 63 anni, originaria di Como, è rimasta ferita in seguito a una caduta.

Secondo quanto riferito dal Soccorso Alpino e Speleologico della Campania, l’incidente si è verificato nei pressi della cosiddetta “mattonella 8A” del noto percorso escursionistico. La donna, scivolata durante il cammino, ha riportato un trauma a un arto inferiore, rendendo necessario l’intervento dei soccorsi.

L’intervento

Dopo la richiesta di aiuto, la centrale operativa del 118 Salerno ha attivato immediatamente le procedure di emergenza, inviando sul posto una squadra del Soccorso Alpino. Parallelamente, si è alzato in volo anche l’elisoccorso, come riportato da “SalernoToday”.

Una volta raggiunta l’area, l’equipaggio ha calato sul sentiero un tecnico del CNSAS insieme a personale sanitario composto da medico e infermiere. La donna è stata stabilizzata direttamente sul luogo dell’incidente.

Il trasferimento in ospedale

Dopo le prime cure, l’escursionista è stata recuperata mediante verricello e issata a bordo dell’elicottero. Il trasferimento è avvenuto d’urgenza presso l’Ospedale Ruggi d’Aragona di Salerno, dove ha ricevuto le cure necessarie.