Cresce l’attesa a Gragnano per l’edizione 2026 del Festival del Panuozzo, uno degli appuntamenti più attesi del panorama enogastronomico campano. La manifestazione si terrà dal 31 maggio al 2 giugno in via Quarantola, pronta ad accogliere migliaia di visitatori.

Protagonista assoluto sarà ancora una volta il Panuozzo di Gragnano, simbolo della tradizione locale, celebre per la cottura nel forno a legna e per le sue tante varianti.

Un evento in crescita

Dopo il successo dello scorso anno, che ha fatto registrare oltre 55mila presenze, l’obiettivo è confermare e superare quei numeri. A dimostrarlo è anche l’investimento del Comune, che ha pubblicato un avviso da 21mila euro per l’organizzazione dell’evento.

Il festival non sarà solo gastronomia: spazio anche a musica dal vivo, spettacoli e intrattenimento per tutte le età, trasformando la città in un grande luogo di incontro e condivisione.

Tradizione e promozione del territorio

Negli anni, la manifestazione è diventata una vera vetrina per le eccellenze locali, capace di mettere in rete produttori, associazioni e istituzioni. Il panuozzo si conferma così ambasciatore di un’identità culinaria che unisce tradizione e innovazione.