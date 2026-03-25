Si chiude dopo cinque anni di latitanza la fuga di Pasquale Vanacore, 34 anni, ritenuto vicino al gruppo Cipolletta e destinatario di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa nel 2021 dal GIP del Tribunale di Napoli su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia.

Il blitz è scattato all’alba a Volla, dove i carabinieri del Comando Provinciale di Napoli, supportati dal Nucleo Investigativo, dal Gruppo Intervento Speciale e dai militari di Castello di Cisterna, hanno fatto irruzione nell’abitazione in cui si nascondeva il latitante. L’uomo non ha opposto resistenza ed è stato immediatamente trasferito in carcere.

Vanacore è accusato di tentato omicidio, detenzione e porto illegale di arma da fuoco, con l’aggravante del metodo mafioso. I fatti risalgono al 2017, nel pieno della violenta faida di camorra che ha interessato l’area di Pomigliano d’Arco, teatro di scontri tra gruppi rivali per il controllo delle attività illecite.

L’agguato per cui è ritenuto responsabile si inserisce proprio in quel contesto di tensione, segnato da regolamenti di conti e una lunga scia di violenza nell’hinterland napoletano. Il gruppo Cipolletta è considerato uno degli attori di quelle dinamiche criminali.