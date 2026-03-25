Nel Cilento, la pesca delle alici con la menaica — antica rete a maglie fisse — sta progressivamente scomparendo, trasformandosi da pratica tradizionale a rarità quasi assoluta.

La progressiva riduzione delle licenze e i vincoli imposti dalla normativa europea hanno contribuito a limitare questa tecnica di pesca, equiparandola ad altri sistemi oggi vietati. La classificazione all’interno della categoria delle cosiddette “ferrettare” ha infatti comportato restrizioni significative, con l’obiettivo di tutelare la biodiversità marina e promuovere una pesca sostenibile.

Tradizione e normativa

Secondo gli addetti ai lavori, però, la menaica presenta caratteristiche diverse rispetto alle reti più impattanti: dimensioni ridotte, maglie più fitte e un utilizzo selettivo che permetterebbe la cattura di pesci di maggiori dimensioni, lasciando liberi quelli più piccoli. Una distinzione che, nel tempo, ha alimentato il dibattito tra istituzioni e operatori del settore.

Anche in sede europea si è discusso della possibilità di distinguere tra le diverse tecniche di pesca, come evidenziato da interventi istituzionali che hanno sottolineato la necessità di valutare meglio le specificità della menaica rispetto ad altri strumenti più invasivi.

Una tradizione che resiste

Nonostante le difficoltà normative, alcune realtà continuano a preservare questa pratica antica. Tra queste, i pescatori di Pisciotta, tra gli ultimi a mantenere viva la tradizione della menaica.

La tecnica prevede un processo particolare: le alici vengono recuperate manualmente dalla rete, lavorate singolarmente e conservate senza ghiaccio, un metodo che contribuisce a esaltarne le caratteristiche organolettiche, in particolare l’assenza di sangue nelle carni.

Un patrimonio gastronomico riconosciuto

Proprio per le sue peculiarità, il prodotto è tutelato come presidio Slow Food dal 2001, a riconoscimento di una qualità legata tanto alla tecnica di pesca quanto al territorio.

Oggi, però, il futuro delle alici di menaica resta incerto: tra normative stringenti, licenze sempre più rare e cambiamenti nel settore della pesca, una delle tradizioni più identitarie del Cilento rischia di scomparire, portando con sé un pezzo importante di cultura locale e gastronomica.