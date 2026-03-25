Un presunto sistema fraudolento basato su crediti fiscali inesistenti è al centro di un’inchiesta che coinvolge diversi comuni dell’Agro nocerino-sarnese, tra cui Scafati e Nocera Inferiore. Secondo l’accusa, sarebbero stati incassati milioni di euro attraverso sconti in fattura e cessioni di credito legati al Superbonus per lavori mai eseguiti.

Nell’ambito del procedimento, 16 imputati su un totale di 39 hanno scelto di accedere a riti alternativi – tra abbreviato e patteggiamento – con udienza fissata per l’8 aprile davanti al giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Nocera Inferiore, Giovanni Pipola.

Le accuse e l’inchiesta

Le contestazioni mosse dalla Procura riguardano, a vario titolo, truffa ai danni dello Stato, ricettazione e autoriciclaggio. L’indagine, condotta dalla Guardia di Finanza, si è concentrata sul meccanismo delle detrazioni fiscali legate al Superbonus, con particolare attenzione alle operazioni di sconto in fattura e cessione dei crediti.

I fatti contestati risalgono al periodo compreso tra agosto e la fine del 2021. Gli inquirenti hanno ricostruito flussi di denaro e operazioni finanziarie ritenute finalizzate a ostacolare l’identificazione della provenienza illecita dei fondi.

I casi contestati

Tra le posizioni più rilevanti figura quella di una 78enne residente a Nocera Inferiore, accusata di aver dichiarato falsamente crediti d’imposta per lavori di ristrutturazione ed efficientamento energetico mai eseguiti e relativi a immobili di cui non era proprietaria. Attraverso tre contratti di cessione con Poste Italiane, la donna avrebbe ottenuto oltre 160mila euro.

Secondo gli investigatori, le somme sarebbero poi state trasferite su altri conti tramite una serie di bonifici, configurando anche l’ipotesi di autoriciclaggio.

Nel filone dell’inchiesta compare anche la posizione di Gerardo Palumbo, 64enne di Roccapiemonte, attualmente detenuto per un altro procedimento per omicidio. Nei suoi confronti viene contestata la ricettazione, per aver ricevuto somme ritenute provento della truffa, successivamente redistribuite su ulteriori conti correnti.

Coinvolta anche una 33enne originaria di Pagani, legale rappresentante di una società, che secondo la Procura avrebbe incassato oltre 3 milioni di euro attraverso centinaia di bonifici, ritenuti collegati a fatture per operazioni inesistenti.

I prossimi sviluppi

L’udienza dell’8 aprile segnerà la conclusione della fase relativa ai riti alternativi. Successivamente si aprirà il processo ordinario, che vedrà imputati altri 23 soggetti davanti allo stesso giudice.

L’inchiesta rappresenta uno dei principali filoni investigativi sul fronte delle frodi legate ai bonus edilizi, con ramificazioni che coinvolgono più territori della Campania.