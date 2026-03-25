Intervento cardiochirurgico su una neonata di tre mesi all’Ospedale Monaldi di Napoli: l’operazione è riuscita, ma il quadro clinico resta delicato.

La piccola, originaria di Casal Velino, affetta da una grave cardiopatia congenita, è stata operata nella notte tra il 23 e il 24 marzo. Per la prima volta nella struttura, in sala operatoria ha lavorato anche un’équipe dell’Ospedale Bambin Gesù, nell’ambito di una collaborazione tra specialisti romani e napoletani avviata dopo la tragica morte del piccolo Domenico.

Al momento non sono stati diffusi bollettini ufficiali da parte dell’Azienda Ospedaliera dei Colli. Secondo quanto riferito dai familiari, l’intervento sarebbe tecnicamente riuscito e le condizioni della neonata risultano stabili, pur in un contesto clinico complesso.

La bambina è ricoverata in terapia intensiva cardiochirurgica: le prossime ore saranno fondamentali per valutare la risposta del cuore e degli altri organi vitali allo stress dell’operazione.