L’amministrazione comunale di Nocera Inferiore ha pubblicato un avviso per l’affidamento in concessione delle aree annesse e degli eventuali punti ristoro di diversi parchi giochi cittadini.

Le strutture interessate si trovano in via Rea, via Falcone, via Astuti, via Marrazzo e via M. Pironti. Il bando prevede una durata di 5 anni, con possibilità di estensione fino a 10, e tutta la documentazione è disponibile sul sito istituzionale del Comune.

L’obiettivo dell’iniziativa è valorizzare gli spazi verdi urbani, migliorandone fruibilità, sicurezza e qualità dei servizi attraverso il coinvolgimento degli Enti del Terzo Settore.

La gestione delle aree includerà attività sociali, culturali, sportive e ricreative rivolte a tutte le fasce d’età, oltre agli interventi di cura e manutenzione, con l’intento di rendere i parchi sempre più vivibili e centrali nella vita della comunità.