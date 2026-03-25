Sono partiti gli interventi di riqualificazione di Piazza Sant’Antonio, tra gli spazi più rappresentativi del centro storico di Nocera Inferiore. Un progetto articolato che punta a restituire decoro e funzionalità all’area, intervenendo in maniera significativa sulla pavimentazione storica in basoli e sanpietrini.

L’opera prevede il recupero delle zone maggiormente danneggiate, il rifacimento delle zanelle per garantire un corretto deflusso delle acque piovane e la sistemazione delle aiuole esistenti, con l’inserimento di nuove essenze tipiche della macchia mediterranea. Previsti anche interventi sull’illuminazione, con l’integrazione di punti luce a raso, oltre all’installazione di nuovi arredi urbani.

Non mancheranno spazi dedicati alla socialità, con aree per il gioco dei bambini e zone attrezzate per attività ginnico-sportive, insieme a una riorganizzazione delle aree di sosta per una fruizione più ordinata e funzionale della piazza.

“Un intervento che punta a restituire decoro, funzionalità e nuova vita a uno dei luoghi simbolo della città”, ha dichiarato il sindaco Paolo De Maio, sottolineando come l’area rientri nel più ampio sistema del Parco Urbano che comprende la collina del Parco Fienga, la Villa Comunale, San Giovanni in Parco e la Caserma Tofano.