L’Amministrazione comunale di Nocera Inferiore ha approvato il progetto esecutivo per la riqualificazione del binario dismesso in zona Grotti, segnando un passo decisivo verso un intervento atteso da anni.

L’opera rientra in un più ampio piano di rigenerazione urbana e punta a trasformare un’area oggi inutilizzata in uno spazio pubblico moderno, accessibile e funzionale. Il progetto prevede la riconversione del tracciato ferroviario in una nuova arteria urbana, con interventi mirati a migliorare sicurezza, vivibilità e collegamenti tra i quartieri.

Particolare attenzione è riservata anche alla mobilità sostenibile: l’iniziativa mira infatti a favorire un sistema più efficiente e integrato, con un potenziamento della mobilità dolce e una migliore gestione dei flussi urbani.

“Con l’approvazione del progetto esecutivo – ha dichiarato il sindaco Paolo De Maio – diamo concretezza a un intervento atteso, che punta a recuperare un’area oggi inutilizzata trasformandola in uno spazio utile e vivibile per la città. Si tratta di un’azione importante di rigenerazione urbana che contribuirà a migliorare la qualità degli spazi pubblici e a potenziare la viabilità dei quartieri Grotti, Arenula e Piedimonte”.

Con il via libera definitivo, si apre ora la fase operativa che porterà all’affidamento dei lavori. Un progetto che, nelle intenzioni dell’Amministrazione, avrà un impatto concreto sulla qualità urbana e sulla mobilità cittadina.