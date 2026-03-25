Forza Italia ufficializza la candidatura di Massimo D’Onofrio alla carica di sindaco di Pagani e gli affida il compito di costruire una coalizione di centro a trazione moderata, nel solco della tradizione politica cittadina.

L’annuncio è stato diffuso dal segretario regionale Fulvio Martusciello e dal segretario provinciale Roberto Celano. Secondo i vertici del partito, la scelta di D’Onofrio nasce da un percorso condiviso e radicato sul territorio: “È il risultato di un lavoro di ascolto e confronto, non di imposizioni calate dall’alto. Rappresenta il profilo più adatto per ricompattare l’area moderata e proporre un progetto credibile alla città”.

Parallelamente, Forza Italia rafforza anche la propria struttura organizzativa provinciale con la nomina di Pietro Sessa a vicesegretario. Una decisione che punta a consolidare la presenza del partito sul territorio, valorizzando figure già attive e riconosciute.

Sul fronte politico, intanto, si muovono anche gli avversari. Il sindaco uscente Lello De Prisco lavora alla ricandidatura, cercando di ricompattare la coalizione con il supporto di Gerardo Palladino e Valentina Oliva. Nell’area di centrosinistra, invece, sono in corso interlocuzioni tra Orizzonte Comune, Avanti PSI e Partito Democratico per costruire un’alternativa condivisa: tra i nomi in campo ci sono Davide Nitto e Raffaele La Femina.

Non manca infine una spinta civica, con la proposta della giornalista Lucia Trotta, sostenuta da esponenti della società civile, accanto al nome indicato dal PD, Giusy Fiore. Una fase ancora aperta, dunque, che preannuncia una campagna elettorale articolata e combattuta.