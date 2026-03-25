Momenti di forte apprensione a Pompei, dove un incendio è divampato all’interno di un box in via Lepanto, trasformando in pochi istanti una tranquilla giornata in una scena di emergenza.

Le fiamme, sviluppatesi per cause ancora in corso di accertamento, hanno richiesto un intervento immediato dei vigili del fuoco, impegnati a lungo per domare il rogo e mettere in sicurezza l’area. Sul posto sono intervenuti anche carabinieri, polizia di Stato e polizia municipale, che hanno isolato la zona e gestito la viabilità.

Anziana salvata

Momenti di particolare tensione quando una donna di 96 anni, residente nelle vicinanze, è rimasta esposta al pericolo. Determinante l’intervento congiunto di un agente della polizia di Stato e di uno della municipale, che sono riusciti a raggiungerla e a metterla in salvo.

L’anziana, sebbene molto scossa, non ha riportato gravi conseguenze.

Indagini in corso

La rapidità dei soccorsi ha evitato che l’incendio potesse coinvolgere gli edifici circostanti. Restano ora da chiarire le cause del rogo, mentre l’episodio riaccende l’attenzione sull’importanza della tempestività degli interventi e della collaborazione tra le forze dell’ordine in situazioni di emergenza.