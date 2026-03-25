Si apre una fase cruciale per il centrosinistra in Campania e a livello nazionale, tra ipotesi di primarie, scontro sulla legge elettorale e preparativi per le prossime elezioni amministrative. A fare il punto è Piero De Luca, segretario regionale del Partito Democratico.

Sul tema delle primarie, De Luca ha chiarito che la scelta sarà affidata ai leader della coalizione: “Se si dovesse decidere di andare verso le primarie, la segretaria Elly Schlein ha già dato disponibilità a candidarsi. Valuteremo se potrà essere uno strumento utile”.

Più netta la posizione sulla nuova legge elettorale proposta dal governo, contro la quale il Partito Democratico annuncia battaglia: secondo De Luca, si tratta di una riforma che rischia di introdurre “quorum pericolosi e profili di incostituzionalità”. Pur dichiarandosi storicamente favorevole alle preferenze, il segretario regionale ha sottolineato come in questa fase il Pd sia “profondamente contrario” a un provvedimento che, a suo dire, potrebbe rappresentare un passo verso il premierato.

Nel mirino anche le priorità dell’esecutivo: “Non è questa la priorità dell’Italia – ha aggiunto – ma piuttosto bollette, sanità, salari, scuola, trasporti e sicurezza urbana”.

Sul fronte locale, riflettori puntati sulle elezioni amministrative del 24 e 25 maggio, che interesseranno diversi comuni campani, tra cui Salerno, Portici, Ercolano e Avellino. L’obiettivo dichiarato è costruire coalizioni “ampie e credibili” sul modello regionale, rafforzando l’alleanza con il Movimento 5 Stelle e le altre forze del centrosinistra.

Sulla possibile candidatura del padre, Vincenzo De Luca, a Salerno anche senza il simbolo del Pd, il segretario ha preferito non sbilanciarsi: “Avremo modo di affrontare il tema nei prossimi giorni, il tavolo è in corso”.