La Provincia di Salerno esprime parere favorevole: semplificazione normativa e nuove opportunità per sviluppo, investimenti e pianificazione urbana

Il parere della Provincia e la svolta urbanistica

Nel Comune di San Valentino Torio arriva un passaggio decisivo per il Piano Urbanistico Comunale. La Provincia di Salerno ha espresso parere favorevole sulla coerenza della variante di assestamento e semplificazione normativa, aprendo la strada all’approvazione definitiva in Consiglio comunale.

Un risultato che l’amministrazione guidata dal sindaco Michele Strianese definisce significativo per il percorso di pianificazione territoriale, costruito negli ultimi anni con l’approvazione del PUC e il successivo aggiornamento attraverso varianti mirate.

Semplificazione e sviluppo del territorio

La variante introduce un sistema normativo più snello e funzionale, con l’obiettivo di rendere più rapidi e chiari i procedimenti urbanistici. In questo modo si punta a favorire l’edificazione, sostenere gli investimenti e creare nuove opportunità per il tessuto economico locale.

L’intervento si inserisce in una visione di sviluppo sostenibile, capace di coniugare crescita produttiva e tutela del territorio, offrendo maggiore certezza a cittadini, imprese e professionisti.

Verso l’approvazione definitiva

Dopo i pareri favorevoli degli enti sovraordinati, il passaggio in Consiglio comunale rappresenterà l’ultimo step formale per rendere operativa la variante. Parallelamente, l’amministrazione è impegnata anche sull’iter di una variante urbanistica di tipo produttivo, finalizzata a rafforzare ulteriormente le prospettive di sviluppo e occupazione. Un percorso che, secondo l’ente, conferma una programmazione urbanistica orientata alla crescita e alla modernizzazione del territorio.

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