Si chiude con un passo indietro il percorso di Daniela Santanchè al Ministero del Turismo. La ministra ha rassegnato ufficialmente le dimissioni dopo la richiesta esplicita della premier Giorgia Meloni e al termine di un forte pressing interno a Fratelli d’Italia. Una decisione maturata in un clima politico già teso, all’indomani delle dimissioni del sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro e della capa di gabinetto del ministro Nordio, Giusi Bartolozzi.
A rendere nota la scelta è stata la stessa Santanchè attraverso una lettera indirizzata alla presidente del Consiglio, in cui emergono toni personali e un evidente senso di amarezza per la conclusione della sua esperienza di governo.
La lettera: “Mi dimetto su tua richiesta, non per altro”
Nel testo, Santanchè sottolinea di aver deciso di lasciare l’incarico solo dopo una richiesta chiara da parte della leader del suo partito: una precisazione che, nelle sue intenzioni, serve a tutelare la propria immagine pubblica.
L’ex ministra rivendica inoltre la correttezza del proprio operato, evidenziando come la sua posizione giudiziaria sia “immacolata” e priva di rinvii a giudizio, anche in relazione alle vicende legate alla cassa integrazione.
Non manca un passaggio politico significativo: Santanchè respinge l’idea di essere considerata responsabile della recente sconfitta al referendum, definendosi di fatto estranea alle dinamiche che hanno portato a quel risultato.
Un addio nel segno delle tensioni interne
Le dimissioni arrivano in un momento delicato per il governo, segnato da una serie di uscite che alimentano il dibattito sugli equilibri interni alla maggioranza. Il riferimento al caso Delmastro, citato nella lettera, conferma un contesto politico complesso in cui le scelte individuali si intrecciano con strategie di partito.
Santanchè conclude la sua missiva con un tono personale, dichiarando di voler preservare il rapporto politico e umano con Meloni e ribadendo la propria disponibilità a fare un passo indietro “per il bene del movimento”.