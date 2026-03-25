Domenica 24 giugno, alle ore 6.00, inizia l'era dello streaming live in onore dei festeggiamenti dell'amato santo Patrono di Angri S. Giovanni Battista. I portali web più seguiti dell'Agro quali Agro24.it, AngriTg, Angrinews.com, Ampress.it, Angri.info, si apprestano a curare e raccontare la festa scendendo direttamente in piazza con un'iniziativa assolutamente innovativa e coinvolgente. La diretta, in concomitanza con la Messa Solenne celebrata da sua Eccellenza Mons. Giuseppe Giudice, avrà luogo in Piazza S. Giovanni e sarà condotta dalla giornalista Brigitte Esposito...