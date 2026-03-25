La stazione ferroviaria di Angri finisce al centro delle polemiche per le condizioni dei servizi offerti ai pendolari, tra interventi incompleti e criticità ancora irrisolte. Dopo i lavori di restyling che hanno portato all’apertura dei bagni, emerge però un paradosso: per garantire la pulizia delle nuove strutture, sarebbe stata ridotta – fino a scomparire – quella dello spiazzale esterno.

A sollevare il caso è Agostino Ingenito, coordinatore del Comitato Etica Salute e Vivibilità, che denuncia una gestione poco equilibrata delle risorse: “Siamo al paradosso. Si investe per garantire servizi essenziali come i bagni, ma si trascura il decoro e la sicurezza dell’area circostante”.

Le criticità non si fermano qui. I pendolari continuano a fare i conti con disservizi sulla linea storica Napoli-Salerno, tra cambi di orario improvvisi, interruzioni e sostituzioni frequenti. Nonostante gli investimenti previsti dal PNRR, il nuovo sistema tecnologico installato non risulta ancora attivo, lasciando invariati i tempi di percorrenza.

A preoccupare è anche il tema della sicurezza: la mancanza di un adeguato sistema di videosorveglianza espone i viaggiatori a rischi soprattutto nelle ore serali e notturne.

Da qui l’appello alle istituzioni e ai vertici di Trenitalia e FS Campania affinché si intervenga in modo concreto per migliorare i servizi e restituire dignità a uno snodo fondamentale per la mobilità del territorio.