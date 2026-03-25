Violenta aggressione a Torre Annunziata, dove un 40enne è stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio dopo aver accoltellato una donna di 37 anni e il figlio tredicenne all’interno della loro abitazione.

L’episodio si è verificato intorno alle 12 in corso Vittorio Emanuele III, all’interno dello stesso stabile in cui risiede l’aggressore. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato, coordinati dal dirigente Francesco Cerciello, insieme al personale del commissariato di Pompei.

La ricostruzione

Secondo le prime indagini, l’uomo, armato di due coltelli, avrebbe sfondato la porta d’ingresso dell’appartamento per poi colpire ripetutamente la donna e, successivamente, il minore.

I due feriti sono stati soccorsi e trasportati all’ospedale di Castellammare di Stabia: fortunatamente non sono in pericolo di vita.

L’arresto

Le ricerche si sono concentrate immediatamente sull’aggressore, rintracciato poco dopo nella sua abitazione. In suo possesso sono stati trovati due coltelli a molla e un coltello a serramanico.

Il 40enne è stato arrestato per tentato omicidio e denunciato anche per violazione di domicilio. Sull’episodio, che ha scosso profondamente la comunità, sono in corso ulteriori indagini per chiarire ogni dettaglio.