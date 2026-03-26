La città di Angri si è stretta in un abbraccio silenzioso e carico di commozione per l’ultimo saluto a Emiliana Natale, l’insegnante di 45 anni tragicamente scomparsa nei giorni scorsi a seguito di un incidente stradale.

Il feretro è giunto nella chiesa di Santa Maria di Costantinopoli, dove una folla composta da amici, colleghi, conoscenti e tanti cittadini ha partecipato alle esequie. Un continuo via vai di persone ha testimoniato l’affetto e la stima costruiti nel tempo dalla docente, ricordata da tutti per la dedizione al lavoro e l’impegno nel mondo della scuola.

Il dolore ha attraversato l’intera comunità, profondamente colpita da una perdita così improvvisa. In città si respira ancora un clima sospeso, segnato da una partecipazione sincera al lutto della famiglia, travolta da una tragedia che ha scosso le coscienze di tutti.

Emiliana Natale era rimasta coinvolta in un drammatico incidente stradale nel pomeriggio del 17 marzo, mentre percorreva via Nazionale. Le sue condizioni erano apparse subito gravissime ai soccorritori. Nonostante il ricovero d’urgenza e i tentativi dei medici, la donna è deceduta in ospedale a causa delle ferite riportate.

Nel giorno dell’addio, Angri ha voluto renderle omaggio con rispetto e silenzio, affidando il suo ricordo alla fede e a un affetto che continuerà a vivere nella memoria collettiva della comunità.

Foto: La Città