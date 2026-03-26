Nel cimitero di Castellammare di Stabia una famiglia ha scoperto che il loculo in concessione, aperto per accogliere i resti di un parente, era completamente vuoto.

All’interno avrebbero dovuto trovarsi tre cassettine con le ossa di altrettanti familiari, regolarmente tumulate negli anni ’90 secondo documenti e registri ufficiali. Una volta aperta la lapide, però, lo spazio si è presentato desolatamente privo di qualsiasi resto mortale, smentendo quanto riportato nelle carte.

La scoperta ha provocato rabbia e sgomento nei familiari, con il nipote dei defunti che ha chiesto immediatamente chiarimenti su quanto accaduto, parlando di una grave violazione della memoria dei propri cari.

La direzione del cimitero ha avviato accertamenti interni per ricostruire la vicenda. Si cerca di capire se si tratti di un errore nelle operazioni di traslazione effettuate negli anni o di un episodio ancora più grave. Le verifiche sono in corso per fare piena luce su un caso che ha profondamente scosso la comunità.